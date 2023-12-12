ФНС опровергла фейк о взломе своих серверов украинскими хакерами

Информация о якобы взломе серверов Федеральной налоговой службы (ФНС) России украинскими хакерами, которую сегодня распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности — всё работает в штатном режиме, личным данным граждан ничто не угрожает. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФНС.

"Сегодня некоторые интернет-ресурсы опубликовали данные, что украинским хакерам удалось взломать и "уничтожить инфраструктуру" налоговых органов России и что якобы все серверы получили вредоносное программное обеспечение... Информация о взломе налоговой системы России не соответствует действительности... все сервисы ФНС России, официальный сайт и другие каналы взаимодействия как с другими ведомствами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме", — подчеркнули в налоговой службе.

Появившаяся в Сети информация об уничтожении данных и захвате трафика является фейком, заметили в ведомстве. Также то, что в работе ФНС не было сбоев, подтверждается и заявлениями интернет-пользователей службы.