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12 декабря, 16:37

ФНС опровергла фейк о взломе своих серверов украинскими хакерами

В ФНС опровергли информацию о взломе серверов со стороны Украины

Информация о якобы взломе серверов Федеральной налоговой службы (ФНС) России украинскими хакерами, которую сегодня распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности — всё работает в штатном режиме, личным данным граждан ничто не угрожает. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФНС.

"Сегодня некоторые интернет-ресурсы опубликовали данные, что украинским хакерам удалось взломать и "уничтожить инфраструктуру" налоговых органов России и что якобы все серверы получили вредоносное программное обеспечение... Информация о взломе налоговой системы России не соответствует действительности... все сервисы ФНС России, официальный сайт и другие каналы взаимодействия как с другими ведомствами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме", подчеркнули в налоговой службе.

Появившаяся в Сети информация об уничтожении данных и захвате трафика является фейком, заметили в ведомстве. Также то, что в работе ФНС не было сбоев, подтверждается и заявлениями интернет-пользователей службы.

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Ранее сегодня стало известно о том, что виртуальная инфраструктура телеком-компании "Киевстар" подверглась мощной хакерской атаке и была частично разрушена. Глава компании заявил, что пока сроки восстановления от ущерба ещё только предстоит оценить.

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ТАСС / Максим Коротченко

Юрий Лысенко
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