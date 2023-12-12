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Украина покинула договор с СНГ о мерах безопасности на опасных объектах

12 декабря, 16:57
<p>Украина вышла из соглашения СНГ о мерах безопасности на опасных объектах. Обложка © Getty Images / Libkos / Kostya Liberov</p>

Украина вышла из соглашения СНГ о мерах безопасности на опасных объектах. Обложка © Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Киев объявил о выходе в одностороннем порядке из договора с СНГ о взаимодействии в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Об этом рассказал в телеграм-канале представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Осуществлён выход Украины из соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах, подписанного 28 сентября 2001 года в Москве", написал он.

Также Украина больше не является участницей соглашения о сотрудничестве стран СНГ на случай эвакуации их граждан из третьих стран после возможного возникновения ЧС. Данный договор был заключён ещё в апреле 1996 года в Москве.

Украина вышла из соглашения с Россией о контроле на границе

Украина вышла из соглашения с Россией о контроле на границе

Ранее сообщалось, что Украина больше не состоит в сотрудничестве с Россией по вопросам борьбы с преступностью, страна частично денонсировала соответствующее соглашение с государствами – членами СНГ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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