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Склад горит на территории фабрики в Подмосковье на площади 2,8 тысячи квадратов

12 декабря, 17:02
<p>Склад загорелся на территории хлопкопрядильной фабрики в Подмосковье. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/vjatka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вятка на приёме</a></p>

Склад загорелся на территории хлопкопрядильной фабрики в Подмосковье. Обложка © VK / Вятка на приёме

В подмосковной Ивантеевке возник крупный пожар на территории хлопкопрядильной фабрики им. Лукина, о пострадавших информации нет. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.

В Подмосковье горит склад. Видео © VK / Вятка на приёме

"В городском округе Пушкинский горит склад. Огонь охватил 2800 квадратных метров помещения, обрушилась кровля. На месте работают более 60 специалистов и 24 единицы техники", — уточнили в ведомстве.

Фабрика им. Лукина была открыта в 1928 году, но перестала функционировать после распада СССР. Сейчас помещения принадлежат отдельным арендаторам.

Причиной пожара в главной библиотеке страны мог стать не выключенный строителями обогреватель

Причиной пожара в главной библиотеке страны мог стать не выключенный строителями обогреватель

Ранее в Москве произошёл пожар в жилом доме, в результате которого пострадало семь человек, среди них пятеро — дети. Причиной возгорания на площади 100 квадратных метров стала проводка: произошло короткое замыкание.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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