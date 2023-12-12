Склад горит на территории фабрики в Подмосковье на площади 2,8 тысячи квадратов 12 декабря, 17:02 Склад загорелся на территории хлопкопрядильной фабрики в Подмосковье. Обложка © VK / Вятка на приёме

В подмосковной Ивантеевке возник крупный пожар на территории хлопкопрядильной фабрики им. Лукина, о пострадавших информации нет. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.

В Подмосковье горит склад. Видео © VK / Вятка на приёме

"В городском округе Пушкинский горит склад. Огонь охватил 2800 квадратных метров помещения, обрушилась кровля. На месте работают более 60 специалистов и 24 единицы техники", — уточнили в ведомстве.

Фабрика им. Лукина была открыта в 1928 году, но перестала функционировать после распада СССР. Сейчас помещения принадлежат отдельным арендаторам.

Ранее в Москве произошёл пожар в жилом доме, в результате которого пострадало семь человек, среди них пятеро — дети. Причиной возгорания на площади 100 квадратных метров стала проводка: произошло короткое замыкание.

Авторы Татьяна Миссуми