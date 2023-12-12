МИД раскритиковал Армению за новый шаг к усилению напряжённости
Галузин: Расширение миссии ЕС в Армении лишь усилит напряжённость в регионе
Увеличение гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении несёт напряжённость в регионе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на приёме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. По его словам, такое решение не посодействует армяно-азербайджанскому урегулированию.
"Само её появление в Армении —совершенно бесполезный шаг с точки зрения содействия армяно-азербайджанскому урегулированию. Мы убеждены в том, что расширение миссии Евросоюза будет абсолютно бесполезным и не даст никакого результата с точки зрения содействия азербайджано-армянскому урегулированию", — сообщил Галузин.
Он добавил, что Евросоюз не привносит в регион ничего нового, а только несёт дополнительное недоверие.
Ранее Лайф сообщал, что руководство МИД стран ЕС объявило о планах увеличения численности своей гражданской миссии в Армении почти на 50% — до 209 человек. Эту новость подтвердил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел Евросоюза.
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