Мандарины в помощь: Какие две кошачьи фобии пустить в ход для спасения ёлки от хулигана с лапками

Избежать падения новогодней ёлки из-за озорного кота можно минимум двумя народными способами, поделился ветеринарный врач Михаил Шеляков. Чтобы символ праздника не принял горизонтальное положение, достаточно воспользоваться фобиями хвостатого, рассказал специалист NEWS.ru.

По словам эксперта, первым делом рекомендуется пустить в ход другой новогодний символ — мандарины. Животные не любят запах цитрусовых, а потому они будут обходить ёлку стороной, если рядом с ней будет кожура от съеденного угощения.

"Второе — около ёлки поставить какой-то пугающий кошку предмет, например пылесос. Кошка начнёт обходить стороной это место. Это наиболее приемлемые и простые советы", — посоветовал Шеляков.