Молния лишила жизни бразильского футболиста прямо на поле

Молодой бразилец скончался во время игры в футбол. Несовместимые с жизнью травмы 21-летнему Кайо Энрике де Лиме Гонсалвесу нанесла молния, которая ударила в поле. Другие члены команды спортсмена получили серьёзные травмы, сообщило издание Globo.

По данным местных журналистов, инцидент произошёл в Санту-Антониу-да-Платина на кубке среди любителей. Матч сопровождался проливным дождём, который не смутил футболистов. Впрочем, довести игру до конца спортсменам так и не удалось.

Молния убила бразильского футболиста, ранив пятерых членов его команды. Видео © X / Aprajita Choudhary

Очевидцы произошедшего отметили, что внезапный удар молнии сбил с ног нескольких человек. Первую помощь им оказали прямо на поле. В чувство не удалось привести лишь 21-летнего парня. Выжившие игроки госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.