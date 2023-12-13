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12 декабря, 21:18

Молния лишила жизни бразильского футболиста прямо на поле

Globo: Молния убила бразильского футболиста, ранив пятерых членов его команды

Молодой бразилец скончался во время игры в футбол. Несовместимые с жизнью травмы 21-летнему Кайо Энрике де Лиме Гонсалвесу нанесла молния, которая ударила в поле. Другие члены команды спортсмена получили серьёзные травмы, сообщило издание Globo.

По данным местных журналистов, инцидент произошёл в Санту-Антониу-да-Платина на кубке среди любителей. Матч сопровождался проливным дождём, который не смутил футболистов. Впрочем, довести игру до конца спортсменам так и не удалось.

Молния убила бразильского футболиста, ранив пятерых членов его команды. Видео © X / Aprajita Choudhary

Очевидцы произошедшего отметили, что внезапный удар молнии сбил с ног нескольких человек. Первую помощь им оказали прямо на поле. В чувство не удалось привести лишь 21-летнего парня. Выжившие игроки госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

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О похожем случае из Мексики Лайф рассказывал 20 сентября. Там молния ударила в пляж, на котором находились женщина и мужчина. Мощный электрический разряд не оставил им шанса на выживание.

Обложка ©

X / Aprajita Choudhary

Илья Пушкарев
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