Бушующая непогода во вторник лишила 180 тысяч жителей Ростовской области электричества. Нахлынувший на регион ледяной дождь роняет деревья и рушит опоры ЛЭП. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Без электроснабжения сейчас более 180 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. Режим повышенной готовности введён в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе", — написал глава региона в телеграм-канале.

Под тяжестью замёрзшей воды в населённых пунктах области рвутся и питающие кабели. На опубликованных телеграм-каналом SHOT кадрах видно, что этот процесс сопровождается ярким искрением. Без света остались не только частные дома и квартиры, но и учреждения здравоохранения. А ещё отсутствие тока парализовало движение электричек. Воспользоваться личным транспортом тоже проблематично, так как машины покрылись толстой коркой.

Почти 200 тысяч ростовчан остались без света из-за ледяного дождя. Видео © t.me / SHOT

Ожидается, что аварийные работы будут идти на территории региона всю ночь. Масштаб разрушений вынудил местные власти обратиться за помощью к соседним регионам, которые выделят 20 дополнительных бригад.