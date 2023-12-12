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12 декабря, 20:35

Почти 200 тысяч ростовчан остались без света из-за ледяного дождя

В Ростовской области 180 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

Бушующая непогода во вторник лишила 180 тысяч жителей Ростовской области электричества. Нахлынувший на регион ледяной дождь роняет деревья и рушит опоры ЛЭП. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Без электроснабжения сейчас более 180 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. Режим повышенной готовности введён в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе", — написал глава региона в телеграм-канале.

Под тяжестью замёрзшей воды в населённых пунктах области рвутся и питающие кабели. На опубликованных телеграм-каналом SHOT кадрах видно, что этот процесс сопровождается ярким искрением. Без света остались не только частные дома и квартиры, но и учреждения здравоохранения. А ещё отсутствие тока парализовало движение электричек. Воспользоваться личным транспортом тоже проблематично, так как машины покрылись толстой коркой.

Почти 200 тысяч ростовчан остались без света из-за ледяного дождя. Видео © t.me / SHOT

Ожидается, что аварийные работы будут идти на территории региона всю ночь. Масштаб разрушений вынудил местные власти обратиться за помощью к соседним регионам, которые выделят 20 дополнительных бригад.

Вы не поверите, чем заняты коммунальщики Ростова, пока дети ползут в школу по гололёду

Вы не поверите, чем заняты коммунальщики Ростова, пока дети ползут в школу по гололёду

Работа этой ночью будет и у ростовских травматологов. Лишь за минувшие сутки за помощью обратились 333 человека, которые поскользнулись на льду. Десятки из них — дети.

Обложка ©

МЧС по Ростовской области

Илья Пушкарев
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