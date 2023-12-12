Гололёд отправил в травмпункт 333 жителя Ростова-на-Дону
Из-за гололёда на улицах Ростова-на-Дону пострадало 333 человека, 71 из них — дети. Такое количество обратилось в травмпункты города, сообщает SHOT.
Люди, получившие травмы в результате гололедицы. Видео © t.me / Don Mash
Медикам приходится работать в усиленном режиме, а также привлекать дополнительные бригады скорой помощи. В МЧС предупредили, что непогода продержится ещё как минимум до завтра. Don Mash пообщался с пострадавшими в одном из городских травмпунктов. Оказалось, что у всех травмы из-за гололёда.
Напомним, в Ростовской области бушует непогода. Ростов-на-Дону накрыл ледяной дождь, из-за чего в городе образовался гололёд. Из-за него и порывистого ветра в области зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Без света 150 тысяч жителей.
ТАСС / Александра Краснова