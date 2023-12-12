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12 декабря, 17:06

Гололёд отправил в травмпункт 333 жителя Ростова-на-Дону

Из-за гололёда на улицах Ростова-на-Дону пострадало 333 человека, 71 из них — дети. Такое количество обратилось в травмпункты города, сообщает SHOT.

Люди, получившие травмы в результате гололедицы. Видео © t.me / Don Mash

Медикам приходится работать в усиленном режиме, а также привлекать дополнительные бригады скорой помощи. В МЧС предупредили, что непогода продержится ещё как минимум до завтра. Don Mash пообщался с пострадавшими в одном из городских травмпунктов. Оказалось, что у всех травмы из-за гололёда.

Вы не поверите, чем заняты коммунальщики Ростова, пока дети ползут в школу по гололёду

Вы не поверите, чем заняты коммунальщики Ростова, пока дети ползут в школу по гололёду

Напомним, в Ростовской области бушует непогода. Ростов-на-Дону накрыл ледяной дождь, из-за чего в городе образовался гололёд. Из-за него и порывистого ветра в области зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Без света 150 тысяч жителей.

Обложка ©

ТАСС / Александра Краснова

Александра Мышляева
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