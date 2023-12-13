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12 декабря, 23:41

Канадца, отправлявшего яд в посылках по всему миру, обвинили в 14 убийствах

GN: Жителя Канады, продававшего яд желающим смерти, обвинили в 14 убийствах

В Канаде мужчину, продававшего яд желающим покончить с собой, обвиняют в 14 убийствах. Об этом сообщила телевизионная сеть Global News.

Правоохранители задержали 57-летнего Кеннета Лоу в мае. Мужчина осуществлял продажи отравляющего вещества потенциальным самоубийцам с нескольких сайтов. В августе полиция Онтарио предъявила ему 14 обвинений в консультировании или содействии самоубийству. Во вторник, 12 декабря, появилась информация, что его обвиняют в 14 убийствах второй степени — без отягчающих обстоятельств.

Жертвами Лоу стали канадцы 16–36 лет. Пока не известно, сколько человек скончались за границей: мужчина разослал около 1,2 тысячи посылок в 40 с лишним стран. Канадские правоохранители сотрудничают по этому делу с зарубежными коллегами.

Пара из Британии насмерть отравилась химикатами от постельных клопов в шикарном отеле в Египте

Пара из Британии насмерть отравилась химикатами от постельных клопов в шикарном отеле в Египте

Ранее сообщалось, что пожилой француз умер в Лионе после использования баллончика от клопов. По рекомендации уборщицы он купил высокотоксичное китайское средство, запрещённое к продаже в Евросоюзе. Теперь сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о непредумышленном убийстве и нелегальной продаже химикатов.

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Freepik

Лариса Сафронова
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