Канадца, отправлявшего яд в посылках по всему миру, обвинили в 14 убийствах

В Канаде мужчину, продававшего яд желающим покончить с собой, обвиняют в 14 убийствах. Об этом сообщила телевизионная сеть Global News.

Правоохранители задержали 57-летнего Кеннета Лоу в мае. Мужчина осуществлял продажи отравляющего вещества потенциальным самоубийцам с нескольких сайтов. В августе полиция Онтарио предъявила ему 14 обвинений в консультировании или содействии самоубийству. Во вторник, 12 декабря, появилась информация, что его обвиняют в 14 убийствах второй степени — без отягчающих обстоятельств.

Жертвами Лоу стали канадцы 16–36 лет. Пока не известно, сколько человек скончались за границей: мужчина разослал около 1,2 тысячи посылок в 40 с лишним стран. Канадские правоохранители сотрудничают по этому делу с зарубежными коллегами.