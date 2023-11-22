Пожилой мужчина умер, приняв неравный бой с постельными клопами

Пожилой француз умер в Лионе после того, как использовал запрещённый к продаже в Евросоюзе баллончик от клопов. Об этом сообщает Parisien.

По информации издания, 29 октября сын 87-летнего мужчины нашёл своего отца без движения, когда тот тяжело дышал. Рядом с ним без сознания находился 63-летний брат пожилого француза. Оба пострадавших были госпитализированы в отделение неврологии, но вскоре врачи сообщили родственникам, что один из них, к сожалению, скончался. Причина — кровоизлияние в мозг.

Оказалось, что мужчина долгое время страдал от укусов клопов и по рекомендации уборщицы купил высокотоксичное средство для борьбы с постельными клопами. В итоге полиция обнаружила в квартире мужчин китайский баллончик средства Sniper 1000, запрещённого к продаже в Евросоюзе. Теперь сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о непредумышленном убийстве и нелегальной продаже химикатов.