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22 ноября, 13:33

Пожилой мужчина умер, приняв неравный бой с постельными клопами

Житель французского Лиона умер после применения запрещённого яда против клопов

Пожилой француз умер в Лионе после того, как использовал запрещённый к продаже в Евросоюзе баллончик от клопов. Об этом сообщает Parisien.

По информации издания, 29 октября сын 87-летнего мужчины нашёл своего отца без движения, когда тот тяжело дышал. Рядом с ним без сознания находился 63-летний брат пожилого француза. Оба пострадавших были госпитализированы в отделение неврологии, но вскоре врачи сообщили родственникам, что один из них, к сожалению, скончался. Причина — кровоизлияние в мозг.

Оказалось, что мужчина долгое время страдал от укусов клопов и по рекомендации уборщицы купил высокотоксичное средство для борьбы с постельными клопами. В итоге полиция обнаружила в квартире мужчин китайский баллончик средства Sniper 1000, запрещённого к продаже в Евросоюзе. Теперь сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о непредумышленном убийстве и нелегальной продаже химикатов.

Пара из Британии насмерть отравилась химикатами от постельных клопов в шикарном отеле в Египте

Пара из Британии насмерть отравилась химикатами от постельных клопов в шикарном отеле в Египте

Напомним, что Франция столкнулась с нашествием клопов. Власти решили бороться с насекомыми на законодательном уровне. Местные жители находят их не только в своих кроватях, но и в больницах, а также во многих общественных местах. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона назвала проблему борьбы с клопами приоритетной. Позднее разведка Франции обвинила российские СМИ в психозе жителей из-за нашествия насекомых. А эксперты не исключают, что клопы могут "вторгнуться" и в Россию.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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