Россиянам рассказали, сколько можно жевать жвачку без вреда для здоровья

Попустительское отношение к продолжительности жевания жевательной резинки приводит к серьёзным проблемам со здоровьем, поделилась стоматолог Елена Мартынова. По словам врача, если чрезмерно увлекаться лакомством и держать его во рту дольше трёх минут, не избежать гастрита и эрозии желудка, а также болезней полости рта.

Кандидат медицинских наук напомнила, что мозг реагирует на жевательные движения челюсти и воспринимает жвачку как еду. В этом случае запускается рефлекторное выделение соляной кислоты и желудочного сока. Они и провоцируют опасные недуги, если резинка становится ежедневной привычкой.

"Также, когда жевание продолжается больше трёх минут, развивается патологический жевательный акт, то есть мышцы работают неправильно, без нагрузки. Это может привести к проблемам с суставом, смещению зубов, нарушению прикуса", — рассказала специалист "Газете.ru".

Необходимо помнить, что в основе жвачки находится несъедобная резиновая основа, которую сочетают с подсластителями и ароматизаторами. Если в составе продукта присутствует сахар, велик риск появления кариеса. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение резинке с ксилитом, посоветовала Мартынова.