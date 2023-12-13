США в пролёте: ГА ООН не осудила ХАМАС в принятой резолюции по сектору Газа

Голосование по резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа завершилось на полях Генассамблеи ООН. Представители большинства стран поддержали документ, направленный на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке и освобождение всех удерживаемых пленников.

За принятие резолюции проголосовало 153 государства, в том числе Россия, Китай, Франция, Канада и Саудовская Аравия. А вот США, Израиль и ещё восемь держав выступили против инициативы. Оставшиеся 25 стран воздержались.

В процессе обсуждения документа американская сторона предложила внести поправку с осуждением ХАМАС. Аналогичным образом поступила и Австрия, которая пыталась добавить уточнение о том, что пленники удерживаются палестинской группировкой. Впрочем, ГА ООН отклонила эти поправки.