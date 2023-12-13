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12 декабря, 22:11

США в пролёте: ГА ООН не осудила ХАМАС в принятой резолюции по сектору Газа

Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе без осуждения ХАМАС

Голосование по резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа завершилось на полях Генассамблеи ООН. Представители большинства стран поддержали документ, направленный на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке и освобождение всех удерживаемых пленников.

За принятие резолюции проголосовало 153 государства, в том числе Россия, Китай, Франция, Канада и Саудовская Аравия. А вот США, Израиль и ещё восемь держав выступили против инициативы. Оставшиеся 25 стран воздержались.

В процессе обсуждения документа американская сторона предложила внести поправку с осуждением ХАМАС. Аналогичным образом поступила и Австрия, которая пыталась добавить уточнение о том, что пленники удерживаются палестинской группировкой. Впрочем, ГА ООН отклонила эти поправки.

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А несколькими днями ранее актуальную позицию Вашингтона по ситуации в Газе озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. По мнению дипломата, прекращение огня лишь усугубит проблемы в анклаве.

Обложка ©

UN Photo / Loey Felipe

Илья Пушкарев
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