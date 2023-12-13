Родителям объяснили, как говорить со взрослыми детьми по телефону и не потерять их любовь

Нередко у родителей и их взрослых детей возникают трудности, когда дело доходит до телефонных разговоров. Родственники либо не созваниваются совсем, либо делают это редко и с неохотой. Часто корень такой проблемы заключается в старшем поколении, заявил клинический психолог Денис Долгов.

Эксперт напомнил, что многие родители предпочитают в разговоре даже с выросшими детьми занимать позицию наставника. Бесконечная критика, советы и упрёки отбивают у ребёнка всё желание обсуждать что-либо с мамой или папой. Отказ от подобной токсичности исправит ситуацию, так как негатив в общении сменится лишь положительными эмоциями.

"Надо делать так, чтобы любое общение с родителями выросший ребёнок воспринимал как праздник, а не как отчёт руководству с последующим разносом, а приезд мамы, тёщи или свекрови не как инспекцию, а как фестиваль радости и любви", — поделился Долгов с РИА "ФедералПресс".