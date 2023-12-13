Врач объяснил, как "накормить" желудок, чтобы избежать дисбактериоза
Врач Язов: Справиться с дисбактериозом поможет богатая пребиотиками пища
Снижение видового разнообразия бактерий в кишечнике может привести к дисбактериозу. Избежать малоприятного сценария позволят пребиотики, которые содержатся во многих натуральных продуктах, рассказал гастроэнтеролог Егор Язов.
"Существуют условно хорошие бактерии, например, всем известные бифидобактерии и лактобациллы. Их количество можно считать одним из показателей здоровья вашей микробиоты. Другим показателем является видовое разнообразие, которое собирается в кишечнике в течение всей вашей жизни", — объяснил врач "Вечерней Москве".
Когда количество "хороших" микроорганизмов сокращается, начинаются болезни. Попытка исправить положение внесением в организм нужных бактерий не увенчается успехом, поделился Язов. А вот если "кормить" обитателей кишечника пребиотиками, они начнут активно размножаться. Эти вещества содержатся в злаках, овощах и фруктах. Особенно ими богаты лук и чеснок.
Также гастроэнтеролог указал на самую распространённую причину возникновения дисбактериоза. Состав микрофлоры чаще всего меняется после употребления антибиотиков. Впрочем, со временем "хорошие" бактерии восстанавливаются без вмешательства человека.
Ещё навредить ЖКТ может жевательная резинка, рассказывал Лайф ранее. Если долго держать её во рту, не избежать болезней желудка и кариеса.
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