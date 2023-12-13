Врач объяснил, как "накормить" желудок, чтобы избежать дисбактериоза

Снижение видового разнообразия бактерий в кишечнике может привести к дисбактериозу. Избежать малоприятного сценария позволят пребиотики, которые содержатся во многих натуральных продуктах, рассказал гастроэнтеролог Егор Язов.

"Существуют условно хорошие бактерии, например, всем известные бифидобактерии и лактобациллы. Их количество можно считать одним из показателей здоровья вашей микробиоты. Другим показателем является видовое разнообразие, которое собирается в кишечнике в течение всей вашей жизни", — объяснил врач "Вечерней Москве".

Когда количество "хороших" микроорганизмов сокращается, начинаются болезни. Попытка исправить положение внесением в организм нужных бактерий не увенчается успехом, поделился Язов. А вот если "кормить" обитателей кишечника пребиотиками, они начнут активно размножаться. Эти вещества содержатся в злаках, овощах и фруктах. Особенно ими богаты лук и чеснок.

Также гастроэнтеролог указал на самую распространённую причину возникновения дисбактериоза. Состав микрофлоры чаще всего меняется после употребления антибиотиков. Впрочем, со временем "хорошие" бактерии восстанавливаются без вмешательства человека.