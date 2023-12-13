Бывший замгенсека ООН с Украины неудачно вложил $63 млн и разгневал организацию

Организация Объединённых Наций потребовала от бывшего замглавы ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Виталия Ваншельбойма 63,6 млн долларов, чтобы возместить его неудачные инвестиции. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на судебные документы.

Там говорится, что гражданин Украины Виталий Ваншельбойм был оштрафован на сумму, равную годовой зарплате, также ему велели лично выплатить 63 626 806 долларов. В ином случае бывший чиновник будет лишён права на пенсию от всемирной организации.

По данным газеты, Ваншельбойм вложил около 60 млн долларов в компанию, связанную с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком, однако инвестиции оказались неудачными, из них окупилось только 10%. В январе чиновника уволили. Сам обвиняемый попросил отменить решения об увольнении и штрафе. Слушание по делу пройдёт в 2024 году.