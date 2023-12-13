Переутомление, недосып и стресс: Названо три предвестника тёмных кругов под глазами

Потемнение кожи вокруг глаз зачастую является верным признаком проблем со здоровьем. К появлению коричневых или даже фиолетовых синяков может привести целый список причин. Их перечислила врач-дерматовенеролог Дарья Богданова.

Изменение цвета кожного покрова в лучшем случае связано с недосыпом, истончением жировой прослойки и возрастными изменениями, а в худшем — с нарушением оттока лимфы, венозным застоем или замедлением обменных процессов. По словам косметолога, справиться с такой проблемой помогут косметологические процедуры: микротоковая терапия, лимфодренажный массаж и биоревитализация. Однако при неправильном образе жизни эти меры окажут лишь временный эффект.

"Кожа и жир — главные маскировщики тёмных кругов под глазами. Поэтому, чтобы предотвратить их появление, необходимо использовать правильный уход в домашних условиях и вести здоровый образ жизни, соблюдать нормы сна. Переутомление, недосыпание, стресс — всё это делает кожу век тонкой и тусклой", — рассказала косметолог порталу "Страсти".