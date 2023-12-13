В России изменятся правила строительства торгово-развлекательных центров
"Известия": Минстрой до конца года утвердит изменения правил проектирования ТРЦ
Минстрой до конца 2023 года планирует утвердить изменения правил проектирования торгово-развлекательных центров (ТРЦ), чтобы строить отвечающие современным требованиям здания. Об этом "Известиям" сообщили в ведомстве.
Сильно поменялись ожидания посетителей ТРЦ: они хотят больше развлекательных площадок — а для этого нужны гибкие планировочные решения. Новая редакция правил, в частности, разрешает менять местоположение точек питания: появятся сезонные кафе на крышах и т.д. Также изменятся требования к местам разгрузки и доставки товаров: можно будет делать это на открытом пространстве.
Ранее Лайф писал, что в воскресенье, 10 декабря, в Москве в торговом центре "Калейдоскоп" случилась драка с поножовщиной. Сотрудники барбершопа поругались с охранниками торгового центра, после чего последние достали оружие и нанесли удары. Пострадавших привезли в одну из городских больниц. Позже стали известны детали произошедшего.