В России изменятся правила строительства торгово-развлекательных центров

Минстрой до конца 2023 года планирует утвердить изменения правил проектирования торгово-развлекательных центров (ТРЦ), чтобы строить отвечающие современным требованиям здания. Об этом "Известиям" сообщили в ведомстве.

Сильно поменялись ожидания посетителей ТРЦ: они хотят больше развлекательных площадок — а для этого нужны гибкие планировочные решения. Новая редакция правил, в частности, разрешает менять местоположение точек питания: появятся сезонные кафе на крышах и т.д. Также изменятся требования к местам разгрузки и доставки товаров: можно будет делать это на открытом пространстве.