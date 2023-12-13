В России планируют снизить возраст досрочного выхода на пенсию

В Госдуму сегодня, 13 декабря, будет внесён законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщила газета "Известия".

Предлагаемая в документе продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию составляет 37 лет для мужчин и 32 года для женщин (сейчас — 42 и 37). Допустимый возраст выхода на досрочную пенсию остаётся прежним: не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин.

"По оценкам экспертов, такая мера позволит вывести из серой зоны до 50% заработной платы", — считает один из авторов законопроекта, глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.