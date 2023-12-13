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13 декабря, 05:42
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В Дании возмутились соглашением России и Фарер о продлении рыболовства

DR: Соглашение РФ и Фарер о рыболовстве ставит Копенгаген в глупое положение

Решение продлить соглашение о рыболовстве между Россией и Фарерами поставило Данию в глупое положение. Об этом сообщил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

По его словам, соглашение было продлено в период, когда "западные страны, наоборот, рвут отношения с Россией" на фоне конфликта на Украине.

Примечательно, что Фареры входят в состав Дании. По мнению Сплидсбоэля, событие стало "вызовом" для королевства. В Копенгагене предполагают, что Россия может "шпионить за Западом" с помощью своего рыболовного флота на Фарерах.

"Если там соберётся хотя бы небольшой рыболовный флот, у русских появится очевидная возможность для шпионажа, и Копенгаген заинтересован в том, чтобы прикрыть эту лазейку", рассказал Danmarks Radio старший научный сотрудник.

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Напомним, что в ноябре Росрыболовство предложило запретить импорт сельди и рыбы с Фарерских островов. Предложенная мера должна была стать ответной на действия датских властей, направленные против российских рыболовов. Министерство сельского хозяйства же попросило не вводить запрет, так как это приведёт к подорожанию в России сельди и скумбрии.

Обложка ©

DPA / TASS / Albert Nieboer

Ян Поланин
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