В Дании возмутились соглашением России и Фарер о продлении рыболовства

Решение продлить соглашение о рыболовстве между Россией и Фарерами поставило Данию в глупое положение. Об этом сообщил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

По его словам, соглашение было продлено в период, когда "западные страны, наоборот, рвут отношения с Россией" на фоне конфликта на Украине.

Примечательно, что Фареры входят в состав Дании. По мнению Сплидсбоэля, событие стало "вызовом" для королевства. В Копенгагене предполагают, что Россия может "шпионить за Западом" с помощью своего рыболовного флота на Фарерах.

"Если там соберётся хотя бы небольшой рыболовный флот, у русских появится очевидная возможность для шпионажа, и Копенгаген заинтересован в том, чтобы прикрыть эту лазейку", — рассказал Danmarks Radio старший научный сотрудник.