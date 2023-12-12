Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о совместных учебно-боевых центрах

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Документ опубликован во вторник, 12 декабря, на официальном портале правовой информации.

Соглашение, о котором идёт речь, было подписано в Минске ещё в марте 2023 года. Документ определяет порядок взаимодействия обеих сторон по созданию и функционированию совместных учебно-боевых центров. Они предназначены для совместной подготовки российских и белорусских военных, для практической отработки задач по боевой подготовке, несению боевого дежурства и повышению уровня боевой выучки.