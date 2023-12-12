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12 декабря, 08:36

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о совместных учебно-боевых центрах

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Документ опубликован во вторник, 12 декабря, на официальном портале правовой информации.

Соглашение, о котором идёт речь, было подписано в Минске ещё в марте 2023 года. Документ определяет порядок взаимодействия обеих сторон по созданию и функционированию совместных учебно-боевых центров. Они предназначены для совместной подготовки российских и белорусских военных, для практической отработки задач по боевой подготовке, несению боевого дежурства и повышению уровня боевой выучки.

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Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о важности совместных действий Москвы и Минска, чтобы снизить вероятность нарастания вызовов и угроз. По словам политика, ситуация на Украине может показаться "ещё цветочками", если Западу, а на ближнем рубеже Польше, не дать отпор.

Напомним, что ещё летом стало известно, что украинские военные на границе с Белоруссией обустраивают вторую линию обороны со смертельными ловушками для пехоты и техники. К ноябрю ВСУ заложили полмиллиона мин в четырёх регионах, граничащих с Россией и Белоруссией.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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