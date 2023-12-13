ФНС арестовала счета компании Сосо Павлиашвили после проигрыша в суде на ₽16 млн

Налоговая арестовала счета компании певца Сосо Павлиашвили после проигранных в суде дел на сумму 16 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, компания – организатор концертов "Виар тикет" проиграла два дела по искам от концертного зала "Крокус сити холл". Теперь необходимо выплатить 13,5 миллиона рублей за неисполнение договора аренды площадки и 2,7 миллиона — за невыполнение техзадания для концерта группы "Чайф".

После проигрыша в суде фирма не стала подавать налоговую декларацию, поэтому её счета были арестованы.