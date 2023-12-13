Регион

Уведомления отключены

13 декабря, 07:07

ФНС арестовала счета компании Сосо Павлиашвили после проигрыша в суде на ₽16 млн

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Налоговая арестовала счета компании певца Сосо Павлиашвили после проигранных в суде дел на сумму 16 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, компания – организатор концертов "Виар тикет" проиграла два дела по искам от концертного зала "Крокус сити холл". Теперь необходимо выплатить 13,5 миллиона рублей за неисполнение договора аренды площадки и 2,7 миллиона — за невыполнение техзадания для концерта группы "Чайф".

После проигрыша в суде фирма не стала подавать налоговую декларацию, поэтому её счета были арестованы.

"Выходим из положения честно": Сосо Павлиашвили рассказал, поёт ли он под фанеру

"Выходим из положения честно": Сосо Павлиашвили рассказал, поёт ли он под фанеру

А ранее Лайф рассказывал, как "королева марафонов" Елена Блиновская погасила небывалый долг перед налоговой. Если раньше сумма задолженности блогерши составляла 1 402 202 042 рубля, то теперь в этой графе красуется один лишь нолик.

Николь Вербер
  • Новости
  • сосопавлиашвили
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров