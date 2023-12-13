ФНС арестовала счета компании Сосо Павлиашвили после проигрыша в суде на ₽16 млн
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Налоговая арестовала счета компании певца Сосо Павлиашвили после проигранных в суде дел на сумму 16 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, компания – организатор концертов "Виар тикет" проиграла два дела по искам от концертного зала "Крокус сити холл". Теперь необходимо выплатить 13,5 миллиона рублей за неисполнение договора аренды площадки и 2,7 миллиона — за невыполнение техзадания для концерта группы "Чайф".
После проигрыша в суде фирма не стала подавать налоговую декларацию, поэтому её счета были арестованы.
А ранее Лайф рассказывал, как "королева марафонов" Елена Блиновская погасила небывалый долг перед налоговой. Если раньше сумма задолженности блогерши составляла 1 402 202 042 рубля, то теперь в этой графе красуется один лишь нолик.