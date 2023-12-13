Росавиация сообщила о снижении в 2023 году числа авиапроисшествий в РФ

В России за одиннадцать месяцев текущего года снизилось число инцидентов, связанных с отказом авиационной техники и двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По информации ведомства, за это время количество таких инцидентов с воздушными судами, перевозящими пассажиров и грузы, сократилось на 1,3% (до 0,67 тысячи случаев).

"Из них число инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, составило 0,4 тысячи случаев — на 2% меньше, чем в январе – ноябре 2022 года", — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что число происшествий, связанных с отказом двигателей у самолётов, снизилось в этом году на 2% (до 0,4 тысячи случаев).