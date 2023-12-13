Регион

Уведомления отключены

13 декабря, 07:45

Росавиация сообщила о снижении в 2023 году числа авиапроисшествий в РФ

В Росавиации заявили о снижении числа авиаинцидентов на 2% за 11 месяцев

В России за одиннадцать месяцев текущего года снизилось число инцидентов, связанных с отказом авиационной техники и двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По информации ведомства, за это время количество таких инцидентов с воздушными судами, перевозящими пассажиров и грузы, сократилось на 1,3% (до 0,67 тысячи случаев).

"Из них число инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, составило 0,4 тысячи случаев — на 2% меньше, чем в январе – ноябре 2022 года", — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что число происшествий, связанных с отказом двигателей у самолётов, снизилось в этом году на 2% (до 0,4 тысячи случаев).

В Якутии пассажирский самолёт вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

В Якутии пассажирский самолёт вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Ранее Лайф писал, что в понедельник, 11 декабря, самолёт "ЮТэйр" с радиоактивным грузом совершил аварийную посадку во Внуково. Лайнер летел по маршруту Москва – Ханты-Мансийск, когда экипаж подал сигнал бедствия из-за неисправности шасси.

Обложка ©

LIFE

Ян Поланин
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Экономика РФ
  • Экономика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров