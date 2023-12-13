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Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием

13 декабря, 08:01
<p>Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских сенаторов с 30-летием создания Совета Федерации. Глава государства подчеркнул, что все эти годы верхняя палата парламента играет огромную роль в развитии страны и общества и всегда ставит во главу угла интересы людей, их проблемы и чаяния.

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами, самого глубокого уважения заслуживает активная помощь сенаторов Российской Федерации участникам специальной военной операции, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Президент пожелал сенаторам успехов и выразил уверенность, что они и впредь будут трудиться с полной отдачей на благо страны и российского народа.

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Совет Федерации является верхней палатой Федерального собрания — парламента РФ. Он образован в соответствии с Конституцией, принятой 12 декабря 1993 года, как орган, представляющий интересы регионов на федеральном уровне. В СФ входят по два представителя от каждого субъекта (по одному от законодательного и исполнительного органов власти), президент РФ, прекративший исполнение полномочий, не более 30 представителей, назначаемых главой государства.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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