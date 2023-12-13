Украинскому священнику выписали повестку из-за слов "раб Божий"

Во Львовской области украинскому священнослужителю выписали повестку из-за сказанных им во время похорон военного слов "раб Божий". Об этом сообщает местное издание "Страна.ua".

"Во Львовской области работники ТЦК с угрозами выписали повестку священнику Украинской грекокатолической церкви", — говорится в сообщении.

По информации издания, сотрудники центра, которые были одеты в камуфляжную форму с опознавательными знаками ВСУ, оскорбляли служителя церкви в рясе, а также угрожали ему расправой. Одного из сотрудников военкомата могло разозлить якобы неправильное отношение священника к его погибшему прошлым летом сыну, когда во время похорон церковник употребил слова "раб Божий" вместо воинского звания военнослужащего.

Позже в своих соцсетях инцидент прокомментировал глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Он заявил, что "мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов". Глава администрации добавил, что в настоящее время руководство ТЦК и СП выясняют, действительно ли оскорблявшие священника мужчины являются работниками территориального центра комплектования.