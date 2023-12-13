В Киеве продают билеты на концерт Shaman в апреле 2024-го, команда певца всё объяснила

На афише украинского портала по продаже билетов появился анонс концерта российского певца Shaman (Ярослава Дронова). Там сказано, что артист должен выступить в Киеве 20 апреля 2024 года. Цены на билеты стартуют от 1500 рублей. На официальной странице артиста такой концерт отсутствует, однако программа расписана только до 20 марта 2024 года.

Директор Shaman Антон Коробков-Землянский рассказал, что в ближайшее время выступления певца за пределами России не планируются. В гастрольном графике, который можно посмотреть на официальном сайте артиста, концерта на Украине нет.

"Как мы можем узнать, фейк это или кто-то решил подшутить? Можно поинтересоваться у портала, который это размещает. График артиста есть на сайте, можете сами посмотреть, график всех городов расписан на полгода вперёд", — сказал Коробков-Землянский в беседе с NEWS.ru.

А ранее Лайф сообщал, что Shaman, Олег Газманов и Николай Расторгуев (группа "Любэ") вошли в топ-5 современных музыкантов-патриотов, а вот Алла Пугачёва и Андрей Макаревич* заняли места в антитопе россиян, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.