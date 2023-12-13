КГБ Белоруссии выследил сотрудников ЦРУ в Минске
Глава КГБ Белоруссии Тертель: Недавно в Минске были замечены сотрудники ЦРУ
Председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель. Обложка © ТАСС / БелТА / Рамиль Насибулин
Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии фиксируются факты появления в стране сотрудников разведки иностранных государств, среди которых, в частности, недавно замечены служащие Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности страны Иван Тертель в беседе с журналистами, его цитирует агентство БелТА.
"Недавно были сотрудники ЦРУ и очень активно перемещались по Минску. И удивление у них вызывает тот факт, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью. Это вызывает диссонанс с той информацией, теми представлениями, которые сложились в обществах западных государств", — сказал Тертель.
А ранее стало известно, что вблизи границы с Белоруссией развёрнут новый танковый батальон Вооружённых сил Польши, состоящий из южнокорейских танков K2 Black Panther. В польском Минобороны сообщили, что формирование заступило на боевое дежурство в Чартаеве, расположенном неподалёку от Бреста. Его главной задачей станет "сдерживание агрессора".