КГБ Белоруссии выследил сотрудников ЦРУ в Минске

Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии фиксируются факты появления в стране сотрудников разведки иностранных государств, среди которых, в частности, недавно замечены служащие Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности страны Иван Тертель в беседе с журналистами, его цитирует агентство БелТА.

"Недавно были сотрудники ЦРУ и очень активно перемещались по Минску. И удивление у них вызывает тот факт, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью. Это вызывает диссонанс с той информацией, теми представлениями, которые сложились в обществах западных государств", — сказал Тертель.