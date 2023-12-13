Опрос: 90% посмотревших "Слово пацана" россиян выступили против запрета сериала

Большинство россиян, которые посмотрели сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссёра Жоры Крыжовникова, выступают против его запрета. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования агентства "Вебер". Согласно опросу, 83% респондентов считают, что сериал действительно показывает именно пагубные последствия выбора преступного пути, а никак не романтизирует бандитизм.

Среди респондентов в возрасте 18–24 лет "Слово пацана" посмотрели 34%, в возрасте 25–34 лет — 45%. Однако есть и те, кто не планирует тратить время на картину про ОПГ Казани (49%), среди них преобладают женщины и люди старшего поколения.

83% опрошенных сериал оценили бы на семь баллов и выше. Максимальную оценку (десять) поставили 55% респондентов, и среди молодёжи (18–34 лет) этот процент выше (60%). Зрители больше всего оценили в сериале игру актёров (86%), сюжет (85%), атмосферу (85%), саундтрек (84%). Также 89% считают, что он отражает реальные события, происходившие в ту эпоху. 72% не согласны с тем, что в картине романтизируется бандитизм. 90% опрошенных, которые смотрели сериал, против запрета сериала.

К тому же оказалось, что одно из главных слов сериала — "чушпан" — до выхода картины не было знакомо 67% россиян.