"Мне приснился сон": Пара не могла забеременеть 10 лет, но им случайно помог Лукашенко

Александр и Светлана Адамовичи из Минской области Белоруссии воспитывают дочь Настю, но для того, чтобы в их семье появился ребёнок, они прошли непростой путь. Супруги познакомились в 2012 году, вскоре поженились. Однако через полгода попыток завести детей ничего не получилось. Они обратились в один из медицинских центров. Но и лечение не дало результата. Они пошли в другой, и там им порекомендовали подумать об ЭКО.

Первое ЭКО у супругов оказалось неудачным. Они решились на вторую, но и она не дала результата. Светлана рассказала, что все попытки искусственного оплодотворения были за их счёт, но в 2020 году стала появляться информация, что готовится государственная программа по приказу президента Белоруссии: первое ЭКО — бесплатно. Когда решение вступило в законную силу, супруги сразу же подали заявление в областной роддом и оказались первыми.

"Такое у нас было рвение, чтобы появилась Настенька. Мы решили: если государство даёт такую возможность, ею надо воспользоваться. ЭКО — это не что-то сверхъестественное. Рождаются обычные дети, как и при естественном зачатии. Весь механизм от вынашивания ребёнка до рождения абсолютно такой же", — рассказала Светлана в беседе с ИА БелТа.

Отец семейства рассказал, что перед самими родами ему приснился президент Белоруссии Александр Лукашенко: глава государства приехал в роддом поздравить Светлану. Этот сон в итоге принёс в семью радостную новость о рождении дочки.