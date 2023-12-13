В Самаре завхоз купила квартиру и Mercedes, воруя бумагу из офиса

Жительница Самары украла офисную бумагу почти на 25 миллионов рублей и приобрела недвижимость и машину бизнес-класса. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, она работала главным специалистом отдела хозяйственного обеспечения в одной из местных компаний. Пользуясь положением, женщина решила дополнительно заработать и в период с мая 2020-го по октябрь 2021 года выкрала 112 тысяч пачек офисной бумаги общей стоимостью более 24 миллионов рублей.

Награбленное она реализовала, а на вырученные деньги купила квартиру и автомобиль Mercedes-Benz GLC 200. Когда всё выяснилось и воровку привлекли к уголовной ответственности, ей пришлось всё продать по заниженной стоимости.

"В ходе предварительного следствия обвиняемая объявлена в международный розыск, в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении прокуратуры.