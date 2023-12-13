Власти США не спрашивали у своего народа, хочет ли он "украинский проект", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также она отметила, что недавние заявления политиков Америки доказали, что Штаты использовали Украину ради экономической выгоды.

"А нужно ли американцам дальше тянуть всю эту украинскую историю? Там значительная часть общества изначально не собиралась не то чтобы поддерживать, а вообще как-то с этим солидаризироваться и в этом участвовать, она была втянута буквально насильно", — сказала дипломат в эфире своей авторской программы на "Радио Sputnik".

По её словам, американцев не предупреждали, какой план преследовал Вашингтон в отношении Украины. Она напомнила, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен признался в том, что 90% денег, направленных Незалежной, были потрачены в Америке. Захарова задалась вопросом, зачем тогда Штатам потребовался киевский режим, ведь и без всего этого они могли бы инвестировать в американскую экономику все 100%.

Также дипломат отметила, что Блинкен своим заявлением признал, что Америка использовала украинский народ ради своей выгоды.

"Это же расписаться в использовании украинцев для своих интересов впрямую, сказать: "Да, мы использовали вас, просто переливали деньги из одних карманов в другие внутри собственной страны", — заключила Захарова.