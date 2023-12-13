Белый дом может отправить американских военных на Украину для затягивания конфликта, подозревает член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин. Согласно её оценке, власти Вашингтона хотят продолжать противостояние с президентом России Владимиром Путиным.

"Если Вашингтон и хочет чего-то, то сделать так, чтобы эта война продолжалась. Они хотят воевать с Путиным так долго, как нужно", — заявила Грин в соцсети X.

По мнению конгрессвумен, на такой шаг они пойдут, когда у Киева закончатся пригодные для службы солдаты. Она отметила, что Белый дом захочет отправить туда мужчин военного возраста.