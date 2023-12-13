В Конгрессе США допустили отправку американских солдат на "войну с Путиным"
Конгрессвумен Грин: США могут отправить солдат на Украину, чтобы затянуть конфликт
Белый дом может отправить американских военных на Украину для затягивания конфликта, подозревает член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин. Согласно её оценке, власти Вашингтона хотят продолжать противостояние с президентом России Владимиром Путиным.
"Если Вашингтон и хочет чего-то, то сделать так, чтобы эта война продолжалась. Они хотят воевать с Путиным так долго, как нужно", — заявила Грин в соцсети X.
По мнению конгрессвумен, на такой шаг они пойдут, когда у Киева закончатся пригодные для службы солдаты. Она отметила, что Белый дом захочет отправить туда мужчин военного возраста.
Ранее Лайф сообщал, что в НАТО предложили создать "военный Шенген". Как отметил глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике альянса Александер Зольфранк, слишком большая бюрократическая волокита препятствует передвижению натовских войск по Европе и может привести к проволочкам в случае начала военного конфликта с Россией. В Кремле же заявили, что создание "военного Шенгена" НАТО приведёт к напряжённости в Европе.
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