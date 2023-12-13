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13 декабря, 12:10

Белорусский офицер-ренегат тренирует "хоругвей" в тайном лагере в Польше для терактов на родине

Глава КГБ Тертель: Семь польских "хоругвей" готовят теракты в Белоруссии

Члены семи незаконных формирований, базирующихся на территории Польши, готовят теракты в Белоруссии. Такое заявление сделал председатель белорусского Комитета государственной безопасности Иван Тертель, его цитирует БелТА.

"На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории", сообщил Тертель.

По его словам, тренировки наиболее агрессивной из этих "хоругвей" проходят в польском городе Белостоке по адресу улица Кардинала Вышинского, 6а. Лидером этой группировки является гражданин Белоруссии по фамилии Асадулаев 1991 года рождения, когда-то проходивший обучение в белорусской Военной академии, но впоследствии бежавший за границу. Сейчас он скрывается под псевдонимом Шляхтич.

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Ранее Тертель сообщил о том, что Комитетом государственной безопасности Белоруссии фиксируются факты появления в стране сотрудников разведки иностранных государств. В частности, в Москве недавно были замечены служащие Центрального разведывательного управления США.

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Юрий Лысенко
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