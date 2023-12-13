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13 декабря, 12:20

Экс-солист Т9 Владимир Солдатов раскрыл тёмную тайну хита "Ода нашей любви"

Автор песни "Ода нашей любви" Солдатов рассказал, что трек посвящён бывшей

<p>Певец Владимир Солдатов. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/vladimirsoldatov_official?z=photo6247652_457239182/photo_feed6247652" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Солдатов</a></p>

Певец Владимир Солдатов. Обложка © Vk / Владимир Солдатов

Экс-солист групп Т9 и Банд'Эрос, автор хита "Ода нашей любви" Владимир Солдатов, сочинил его в студенческие годы, тогда же в университете музыкант организовал группу Т9, которая изначально называлась Soul Inc. Мало кто знает, кому была посвящена песня об "опять играющих в любимых".

Видео © VK / Владимир Солдатов

"Трек был посвящён моей бывшей девушке, с которой на тот момент у нас были отношения. С девушкой мы разошлись ещё до популярности трека", — рассказал Солдатов в беседе с порталом "Страсти".

Основатель группы Т9 добавил, что хит, который слушают миллионы россиян, придумал всего за 40 минут. По его словам, вдохновение напало на него по пути с работы до дома.

А ранее Лайф рассказывал, что недавно в TikTok появился популярный у иностранцев тренд с танцами под песню Кати Лель "Мой мармеладный": девушки в мехах и шапках-ушанках пытаются повторить слова из хита нулевых, однако выговорить у них, разумеется, получается только "муа-муа".

Группа "Фабрика" раскрыла секрет неожиданной популярности песни "Мой мармеладный" Кати Лель

Группа "Фабрика" раскрыла секрет неожиданной популярности песни "Мой мармеладный" Кати Лель

Александра Мышляева
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