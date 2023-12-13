Экс-солист Т9 Владимир Солдатов раскрыл тёмную тайну хита "Ода нашей любви"
Автор песни "Ода нашей любви" Солдатов рассказал, что трек посвящён бывшей
Певец Владимир Солдатов. Обложка © Vk / Владимир Солдатов
Экс-солист групп Т9 и Банд'Эрос, автор хита "Ода нашей любви" Владимир Солдатов, сочинил его в студенческие годы, тогда же в университете музыкант организовал группу Т9, которая изначально называлась Soul Inc. Мало кто знает, кому была посвящена песня об "опять играющих в любимых".
Видео © VK / Владимир Солдатов
"Трек был посвящён моей бывшей девушке, с которой на тот момент у нас были отношения. С девушкой мы разошлись ещё до популярности трека", — рассказал Солдатов в беседе с порталом "Страсти".
Основатель группы Т9 добавил, что хит, который слушают миллионы россиян, придумал всего за 40 минут. По его словам, вдохновение напало на него по пути с работы до дома.
А ранее Лайф рассказывал, что недавно в TikTok появился популярный у иностранцев тренд с танцами под песню Кати Лель "Мой мармеладный": девушки в мехах и шапках-ушанках пытаются повторить слова из хита нулевых, однако выговорить у них, разумеется, получается только "муа-муа".