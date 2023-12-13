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13 декабря, 12:32

Россиянам показали, как последствия плохой погоды выглядят глазами энергетиков

Минэнерго: Без света остаются более 400 тыс. жителей Юга и Северо-Запада России

Более 400 жителей России по-прежнему остаются без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Такие данные озвучило в среду, 13 декабря, Минэнерго страны. Сложнее всего ситуация складывается в Ростовской и Псковской областях, а также в Дагестане, Донецкой и Луганской народных республиках.

  • Последствия плохой погоды в регионах России глазами энергетиков. Фото © Пресс-служба Минэнерго
    Последствия плохой погоды в регионах России глазами энергетиков. Фото © Пресс-служба Минэнерго
  • Фото © Пресс-служба Минэнерго
    Фото © Пресс-служба Минэнерго
  • Фото © Пресс-служба Минэнерго
    Фото © Пресс-служба Минэнерго
  • Фото © Пресс-служба Минэнерго
    Фото © Пресс-служба Минэнерго
  • Фото © Пресс-служба Минэнерго
    Фото © Пресс-служба Минэнерго

Последствия плохой погоды в регионах России глазами энергетиков. Фото © Пресс-служба Минэнерго

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Для наглядности пресс-служба ведомства показала, как последствия ледяных дождей и снегопадов выглядят глазами энергетиков. На опубликованных фото видны обледеневшие провода и транзисторы, вырванные с корнем линии электропередачи и обрывы контактной сети.

"Восстановительные работы проходят в круглосуточном режиме, ситуация с электроснабжением на особом контроле", — говорится в сообщении Минэнерго.

Люди ночевали в машинах: Часть Иркутской области осталась без света в лютые морозы

Люди ночевали в машинах: Часть Иркутской области осталась без света в лютые морозы

Ранее Лайф уже сообщал, что бушующая непогода во вторник лишила 180 тысяч жителей Ростовской области электричества. Нахлынувший на регион ледяной дождь роняет деревья и рушит опоры ЛЭП.

Обложка ©

Пресс-служба Минэнерго

Марина Калегина
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