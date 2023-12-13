Россиянам показали, как последствия плохой погоды выглядят глазами энергетиков
Минэнерго: Без света остаются более 400 тыс. жителей Юга и Северо-Запада России
Более 400 жителей России по-прежнему остаются без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Такие данные озвучило в среду, 13 декабря, Минэнерго страны. Сложнее всего ситуация складывается в Ростовской и Псковской областях, а также в Дагестане, Донецкой и Луганской народных республиках.
Для наглядности пресс-служба ведомства показала, как последствия ледяных дождей и снегопадов выглядят глазами энергетиков. На опубликованных фото видны обледеневшие провода и транзисторы, вырванные с корнем линии электропередачи и обрывы контактной сети.
"Восстановительные работы проходят в круглосуточном режиме, ситуация с электроснабжением на особом контроле", — говорится в сообщении Минэнерго.
Ранее Лайф уже сообщал, что бушующая непогода во вторник лишила 180 тысяч жителей Ростовской области электричества. Нахлынувший на регион ледяной дождь роняет деревья и рушит опоры ЛЭП.