Россиянам показали, как последствия плохой погоды выглядят глазами энергетиков

Более 400 жителей России по-прежнему остаются без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Такие данные озвучило в среду, 13 декабря, Минэнерго страны. Сложнее всего ситуация складывается в Ростовской и Псковской областях, а также в Дагестане, Донецкой и Луганской народных республиках.











Для наглядности пресс-служба ведомства показала, как последствия ледяных дождей и снегопадов выглядят глазами энергетиков. На опубликованных фото видны обледеневшие провода и транзисторы, вырванные с корнем линии электропередачи и обрывы контактной сети.

"Восстановительные работы проходят в круглосуточном режиме, ситуация с электроснабжением на особом контроле", — говорится в сообщении Минэнерго.