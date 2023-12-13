Турцию предупредили об угрозе потерять российских туристов в случае отмены "всё включено"

В пресс-службе туроператора Tez Tour прокомментировали заявление главы Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каана Кавалоглу о том, что в Турции возможно изменение формата "всё включено" в отелях, при новой модели которого турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить.

"Разного рода ограниченный формат "всё включено" присутствует в разных странах мира в силу специфики и менталитета (Египет, Шри-Ланка, Таиланд, Куба, Доминикана). В Турцию туристы едут именно за особенной концепцией "всё включено", которая включает в себя идеальный сервис", — объяснили эксперты в беседе с RT.

Там отметили, что знаменитому формату нет замен и Турцию ждёт отток туристов. Единственное, что может удержать российских путешественников, — короткий перелёт, который может подогревать спрос.

Светлана Душинова — интернет-маркетолог интернет-магазина туров Trаvelatа.ru, отметила, что если отдыхающие потеряют возможность этого выбора, то, скорее всего, переключатся на другие страны, где им предоставят именно такой сервис.

"Вероятно, отрасль изучает пример отелей ОАЭ, где подобные предложения существуют и весьма успешно. Однако российские туристы привыкли к турецкой системе питания и едут именно за этим", — подчеркнула она.

Светлана отметила, что, если Турция не хочет терять россиян, "всё включено" нужно оставить. За последние несколько лет туры на курорты сильно подорожали и выкладывающие за отдых 200–300 тыс. рублей не хотят дополнительно тратиться во время отдыха.