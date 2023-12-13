"Мегамама" 17 детей поделилась, как есть всё, что хочется, и не набрать лишние килограммы

Употребление фастфуда может привести не только к набору лишних килограммов, но и к проблемам с почками. Об этом рассказала общественный деятель, мать семнадцати детей, блогер Мегамама Валентина Красникова.

"Для начала надо избавиться от фастфуда. Вред такой еды заключается в огромном количестве быстрых углеводов и вкусовых добавок. Отсюда переедание, лишний вес, проблемы с пищеварением и почками", — передаёт слова эксперта "Газета.ru".

По её словам, негативно на физическое состояние влияют и сладкие напитки. Блогер посоветовала отказаться от их употребления, так как они нарушают микрофлору кишечника, что приводит к лишнему весу.

Мегамама также посоветовала не покупать в магазинах продукцию с надписями "фитнес" и "для похудения", так как чаще всего эти надписи — маркетинговые уловки. Она объяснила, что в таких продуктах сахара столько же, сколько и в обычных, однако цена всегда завышена.

Красникова отметила важность утреннего завтрака. Он, по мнению блогера, помогает держать себя в хорошей форме. Кроме того, с 7 до 9 часов утра можно есть "всё, что хочется, без вреда для фигуры". Сама же Мегамама выбирает на завтрак блюда, в которых содержатся жиры и углеводы, а также сохраняется баланс белков.