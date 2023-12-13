В Петербурге охранник грубо вышвырнул гостя из Rostic's, а тот спустя сутки умер

В Санкт-Петербурге охранник ресторана сети быстрого питания Rostic's настолько грубо выпроводил пьяного посетителя, что тот попал в больницу, а после скончался от полученных травм. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Камеры видеонаблюдения сняли, что охранник пытается выкинуть нетрезвого мужчину из кафе Rostic's в Петербурге. Видео © T.me / "Mash на Мойке"

По данным телеграм-канала, всё произошло в ночь с 10 на 11 декабря в кафе на Лиговском проспекте, где у нетрезвого гостя возник конфликт с персоналом. В ситуацию вмешалось прибывшее ЧОП. 54-летний охранник Николай попытался вывести мужчину под руку, а когда тот упал, взяв его за шкирку, как котёнка, потащил по грязному полу к выходу и спустил с лестницы.

В итоге мужчина ударился головой и потерял сознание, после чего его увезла скорая помощь. Врачи в больнице диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости и ушиб головного мозга тяжёлой степени. Спасти пострадавшего не удалось — уже через сутки он скончался. Не рассчитавший силу охранник уже явился с повинной в полицию. Теперь в деле разбираются правоохранители и оценивают степень его вины в случившемся.