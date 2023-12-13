"Белый Интернет" и АБА объединят усилия для защиты прав россиян в Сети

АНО "Белый Интернет" объединит усилия с "Ассоциацией Блогеров и Агентств" (АБА) в популяризации правовой культуры и защите цифровых прав граждан. Соответствующее соглашение было заключено 13 декабря на совместной пресс-конференции "Права и обязанности блогера в интернете. Проблемы и решения". Об этом сообщает РАПСИ.

"Это рамочное соглашение: чтобы делать крупные и важные дела. Многие блогеры ошибочно говорят неправовые вещи и не потому, что они противники права, а потому, что они права не знают, мы будем их просвещать", — рассказала глава "Белого Интернета", член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) РФ, профессор Элина Сидоренко, объяснив, что авторам в Интернете необходимая правовая подготовка, ведь они транслируют свой контент на огромную аудиторию, и лучшей профилактикой является раняя профилактика.

Договорённость подразумевает выработку единого подхода по распространению правовой культуры, а также добросовестности в Сети и цифровой гигиены. Эксперты организаций будут проводить совместные тематические выступления, лекции, а также сотрудничать с органами государственной власти. Кроме того, стороны разработают стратегию по профилактике правонарушений и вредоносного влияния среди блогеров, а также будут продвигать в блогосфере идеи и темы повышения безопасности россиян от воздействия вредного контента.

Помимо Элины Сидоренко, в пресс-конференции участвовали основатели "Ассоциации Блогеров и Агентств" — Таня Иванова (СЕО "hello blogger" и президент Ассоциации), Максим Перлин (CEO Blacklight) и Петро Шекшеев (СЕО "Больше Чем Агентство"). Мероприятие организовало МИА "Россия Сегодня".