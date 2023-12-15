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От Южной Африки до Японии: Отмечаем Всемирный день чая

Чай — древнейший напиток и настолько любимый обитателями Земли, что в праздничном календаре ему посвящены сразу две даты. О том, когда празднуют Международный день чая, об истории и традициях торжества рассказывает Life.ru.

14 декабря, 21:01
<p>Международный день чая отмечается в 2023 году 15 декабря. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/young-woman-drinking-tea-with-lemon-in-the-living-room_17290638.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gpointstudio / freepik </a></p>

Международный день чая отмечается в 2023 году 15 декабря. Фото © gpointstudio / freepik

Чай — это один из самых популярных напитков в мире. Он имеет богатую историю, глубоко укоренившуюся в различных культурах и обществах. Чай производится из листьев чайного куста и может быть приготовлен в различных вариантах, таких как зелёный, чёрный, улун или пуэр. Чай имеет множество полезных свойств, содержит антиоксиданты, способствующие улучшению здоровья.

Существует множество видов чая — каждый со своим неповторимым вкусом, ароматом и характеристиками. Некоторые из них имеют свои собственные региональные особенности производства. В различных культурах чай играет важную роль в обрядах и традициях. Исторически чай был широко распространён в Азии, особенно в Китае, Японии и Индии. Однако с течением времени напиток стал популярным по всему миру и прочно вошёл в повседневную жизнь многих людей.

Пыль, смола и много фтора: Химик предупредила россиян о вреде чая в пакетиках

Пыль, смола и много фтора: Химик предупредила россиян о вреде чая в пакетиках

Какого числа отмечают Международный день чая

Популярность чая можно оценить по многим легендам, байкам и поговоркам: от уважительных — "Чай не пьёшь, откуда силы берёшь?" до ироничных — "Чай не пил — что за работа, чай попил — поспать охота". В 2022 году мировое потребление чая составило около 6,7 миллиарда килограммов и, по оценкам, достигнет 7,4 миллиарда килограммов к 2025 году. Постоянно растущая востребованность напитка привела к тому, что 26 ноября 2019 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 мая Международным днём чая (International Tea Day).

Как и когда появился чай? Где придумали заваривать чайные листья? Видео об истории чая. Источник © YouTube / TED-Ed на русском

Однако есть ещё одна "чайная" дата. Её выбрали на международных общественных форумах в индийском Мумбаи (2004 год) и бразильском Порту-Алегри (2005 год). Дата эта — 15 декабря. В России, кстати, зимний праздник прижился больше.

Так что любители чая могут устраивать праздничное застолья в честь своего любимого напитка дважды в году: 21 мая и 15 декабря.

"Купчиха за чаем" (1918 год). Фрагмент картины Б. Кустодиева.

"Купчиха за чаем" (1918 год). Фрагмент картины Б. Кустодиева.

История праздника

История чая начинается в Китае, где он был открыт случайно в 2737 году до нашей эры императором Шэнь-нуном, который придумал окунать ароматные листья в кипяток. Сначала чай использовался в медицинских целях, но затем стал популярным напитком благодаря своему приятному вкусу и оздоровительным свойствам. Однако достоверно всё же неизвестно, где впервые стали заваривать чай. На приоритет претендуют Китай и Индия.

Важную роль в распространении чая сыграли португальские и голландские торговцы, которые привезли его в Европу в XVI веке по Великому шёлковому пути. Вскоре чай стал популярным напитком среди европейцев и востребованным для торговли товаром. В Британии установили даже специальный "Чайный закон", который позволял выгодно торговать этим экзотическим продуктом по всему миру.

"За чайным столом" (1888 год). Фрагмент картины К.А. Коровина

"За чайным столом" (1888 год). Фрагмент картины К.А. Коровина

В XVIII веке — в период волнений, революций и освободительных войн — одна из протестных акций в Америке получила название "Бостонское чаепитие". Тогда американские колонисты решили просто избавиться от партии английского товара, выбросив весь чай с кораблей в море. Это событие послужило толчком для принятия Мировой декларации прав работников чайной индустрии. Много позже в этот же день, 15 декабря, был утверждён и отмечается теперь День чая.

Диетолог объяснила, почему чай может вызвать диарею и тахикардию

Диетолог объяснила, почему чай может вызвать диарею и тахикардию

Как отмечают День чая в разных странах мира

По замыслу ООН майский День чая должен был не только распиарить и без того популярный напиток, но и привлечь внимание к борьбе развивающихся стран с голодом и нищетой. Далеко не везде потребление чая растёт, в некоторых местах на планете оно даже снижается — и связано это во многом с социальными проблемами.

Помимо этой благородной цели и майский, и декабрьский дни чая несут, конечно, мощную коммерческую составляющую. Особенно умеют отмечать праздник в странах – производителях чая. Здесь непременно устраивают экскурсии на чайные фабрики с дегустацией разных сортов напитка. Воспользовались датой и смежники: поставщики, магазины, кафе, где подают чай. Кстати, в эти дни разные сорта напитка здесь можно купить и отведать с очень большими скидками.

Не забыты народные традиции. В Поднебесной это таинственная чайная церемония, побывав на которой вы прикоснётесь к древней китайской культуре чаепития.

День чая: интересные факты о популярном напитке. Видео © YouTube / Утро на Енисее

А на просторах Руси существует давняя и любимая традиция собираться всей семьей у самовара и наслаждаться горячим чаем и лакомствами. За чашкой ароматного напитка время пролетает незаметно. Однако, если дома начинает становиться скучно, всегда можно отправиться на выставку или мастер-класс, посетить интересный семинар по теме чая или заглянуть в магазин в поисках новых акций и сортов напитка. В День чая таких мероприятий проходит немало.

Интересные факты о чае

  1. Второй по популярности напиток. Чай занимает второе место в мире по популярности после воды. Его пьют во многих странах и культурах, и существует огромное разнообразие сортов и вариаций чая.
  2. Разновидности чая. Существует четыре основные разновидности чая: зелёный, чёрный, красный, белый. Они отличаются степенью окисления и обработки листьев.
  3. Чай или кофе? Чай и кофе содержат кофеин, но в чае его содержание ниже. Вместе с тем чай содержит аминокислоту L-теанин, которая может способствовать расслаблению и улучшению настроения.
  4. Ритуалы чаепития. В разных странах существуют свои уникальные ритуалы чаепития. Например, в Японии проводится чайная церемония, а в Великобритании популярно "чаепитие в пять часов" (5 o’clock tea) — с чаем, пирожными и сэндвичами.
  5. Чай и здоровье. Чай содержит множество антиоксидантов и полезных веществ, которые могут оказывать благотворное влияние на организм. Он может помочь в укреплении иммунной системы, снижении стресса, улучшении пищеварения и даже снижении риска развития некоторых заболеваний.
  6. Самый дорогой чай. Самым дорогим чаем в мире считается чай да хун пао, выращиваемый на горе Вуи в Китае. Цена за килограмм этого чая может достигать нескольких сотен тысяч долларов.
  7. Чай в космосе. В 2015 году астронавты на Международной космической станции провели эксперимент по выращиванию чая в условиях невесомости. Это был первый чай, выращенный в космосе.
Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов

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