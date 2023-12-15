От Южной Африки до Японии: Отмечаем Всемирный день чая Чай — древнейший напиток и настолько любимый обитателями Земли, что в праздничном календаре ему посвящены сразу две даты. О том, когда празднуют Международный день чая, об истории и традициях торжества рассказывает Life.ru. 14 декабря, 21:01 Международный день чая отмечается в 2023 году 15 декабря. Фото © gpointstudio / freepik

Чай — это один из самых популярных напитков в мире. Он имеет богатую историю, глубоко укоренившуюся в различных культурах и обществах. Чай производится из листьев чайного куста и может быть приготовлен в различных вариантах, таких как зелёный, чёрный, улун или пуэр. Чай имеет множество полезных свойств, содержит антиоксиданты, способствующие улучшению здоровья.

Существует множество видов чая — каждый со своим неповторимым вкусом, ароматом и характеристиками. Некоторые из них имеют свои собственные региональные особенности производства. В различных культурах чай играет важную роль в обрядах и традициях. Исторически чай был широко распространён в Азии, особенно в Китае, Японии и Индии. Однако с течением времени напиток стал популярным по всему миру и прочно вошёл в повседневную жизнь многих людей.

Какого числа отмечают Международный день чая

Популярность чая можно оценить по многим легендам, байкам и поговоркам: от уважительных — "Чай не пьёшь, откуда силы берёшь?" до ироничных — "Чай не пил — что за работа, чай попил — поспать охота". В 2022 году мировое потребление чая составило около 6,7 миллиарда килограммов и, по оценкам, достигнет 7,4 миллиарда килограммов к 2025 году. Постоянно растущая востребованность напитка привела к тому, что 26 ноября 2019 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 мая Международным днём чая (International Tea Day).

Как и когда появился чай? Где придумали заваривать чайные листья? Видео об истории чая. Источник © YouTube / TED-Ed на русском

Однако есть ещё одна "чайная" дата. Её выбрали на международных общественных форумах в индийском Мумбаи (2004 год) и бразильском Порту-Алегри (2005 год). Дата эта — 15 декабря. В России, кстати, зимний праздник прижился больше.

Так что любители чая могут устраивать праздничное застолья в честь своего любимого напитка дважды в году: 21 мая и 15 декабря.

"Купчиха за чаем" (1918 год). Фрагмент картины Б. Кустодиева.

История праздника

История чая начинается в Китае, где он был открыт случайно в 2737 году до нашей эры императором Шэнь-нуном, который придумал окунать ароматные листья в кипяток. Сначала чай использовался в медицинских целях, но затем стал популярным напитком благодаря своему приятному вкусу и оздоровительным свойствам. Однако достоверно всё же неизвестно, где впервые стали заваривать чай. На приоритет претендуют Китай и Индия.

Важную роль в распространении чая сыграли португальские и голландские торговцы, которые привезли его в Европу в XVI веке по Великому шёлковому пути. Вскоре чай стал популярным напитком среди европейцев и востребованным для торговли товаром. В Британии установили даже специальный "Чайный закон", который позволял выгодно торговать этим экзотическим продуктом по всему миру.

"За чайным столом" (1888 год). Фрагмент картины К.А. Коровина

В XVIII веке — в период волнений, революций и освободительных войн — одна из протестных акций в Америке получила название "Бостонское чаепитие". Тогда американские колонисты решили просто избавиться от партии английского товара, выбросив весь чай с кораблей в море. Это событие послужило толчком для принятия Мировой декларации прав работников чайной индустрии. Много позже в этот же день, 15 декабря, был утверждён и отмечается теперь День чая.

Как отмечают День чая в разных странах мира

По замыслу ООН майский День чая должен был не только распиарить и без того популярный напиток, но и привлечь внимание к борьбе развивающихся стран с голодом и нищетой. Далеко не везде потребление чая растёт, в некоторых местах на планете оно даже снижается — и связано это во многом с социальными проблемами.

Помимо этой благородной цели и майский, и декабрьский дни чая несут, конечно, мощную коммерческую составляющую. Особенно умеют отмечать праздник в странах – производителях чая. Здесь непременно устраивают экскурсии на чайные фабрики с дегустацией разных сортов напитка. Воспользовались датой и смежники: поставщики, магазины, кафе, где подают чай. Кстати, в эти дни разные сорта напитка здесь можно купить и отведать с очень большими скидками.

Не забыты народные традиции. В Поднебесной это таинственная чайная церемония, побывав на которой вы прикоснётесь к древней китайской культуре чаепития.

День чая: интересные факты о популярном напитке. Видео © YouTube / Утро на Енисее

А на просторах Руси существует давняя и любимая традиция собираться всей семьей у самовара и наслаждаться горячим чаем и лакомствами. За чашкой ароматного напитка время пролетает незаметно. Однако, если дома начинает становиться скучно, всегда можно отправиться на выставку или мастер-класс, посетить интересный семинар по теме чая или заглянуть в магазин в поисках новых акций и сортов напитка. В День чая таких мероприятий проходит немало.

Интересные факты о чае

Второй по популярности напиток. Чай занимает второе место в мире по популярности после воды. Его пьют во многих странах и культурах, и существует огромное разнообразие сортов и вариаций чая. Разновидности чая. Существует четыре основные разновидности чая: зелёный, чёрный, красный, белый. Они отличаются степенью окисления и обработки листьев. Чай или кофе? Чай и кофе содержат кофеин, но в чае его содержание ниже. Вместе с тем чай содержит аминокислоту L-теанин, которая может способствовать расслаблению и улучшению настроения. Ритуалы чаепития. В разных странах существуют свои уникальные ритуалы чаепития. Например, в Японии проводится чайная церемония, а в Великобритании популярно "чаепитие в пять часов" (5 o’clock tea) — с чаем, пирожными и сэндвичами. Чай и здоровье. Чай содержит множество антиоксидантов и полезных веществ, которые могут оказывать благотворное влияние на организм. Он может помочь в укреплении иммунной системы, снижении стресса, улучшении пищеварения и даже снижении риска развития некоторых заболеваний. Самый дорогой чай. Самым дорогим чаем в мире считается чай да хун пао, выращиваемый на горе Вуи в Китае. Цена за килограмм этого чая может достигать нескольких сотен тысяч долларов. Чай в космосе. В 2015 году астронавты на Международной космической станции провели эксперимент по выращиванию чая в условиях невесомости. Это был первый чай, выращенный в космосе.

Авторы Андрей Соколов