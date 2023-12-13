Скандал с аннулированием 500 дешёвых билетов на Пхукет вылился в иск к "Аэрофлоту" на 12 млн

В Пресненский районный суд Москвы подали коллективный иск на "Аэрофлот" от пассажиров, билеты которых на рейс из Екатеринбурга на Пхукет авиакомпания аннулировала в октябре, так как они были загружены в систему с некорректно дешёвыми ценами. "Аэрофлот" с претензиями не согласен. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя истцов адвоката Владислава Ватаманюка.

"Ещё в отношении четырёх человек заявления о присоединении к иску будут поданы в течение нескольких дней. Плюс более 300 человек ранее подали в наш адрес заявки на представление их интересов", — сообщил адвокат.

"Аэрофлот" уже вернул пассажирам средства за проданные по ошибке авиабилеты, предложил скидку при покупке новых, но пассажиров это не удовлетворило, так как, по их мнению, компания нарушила закон, отказавшись от заключённой первоначально сделки в одностороннем порядке. Иск опирается на положения закона "О защите прав потребителей" насчёт того, что при возврате товаров или услуг ненадлежащего качества потребитель может потребовать возмещения разницы между стоимостью оплаченной по договору и ценой на момент добровольного выполнения требования о возврате. Другими словами, пассажиры хотят, чтобы им возместили разницу между "ошибочными" ценами и корректными, действующими на тот момент, когда в "Аэрофлот" в ноябре была направлена досудебная претензия. А это порядка 7,5 миллиона рублей на 54 человека. А ещё в пользу истцов может быть взыскана неустойка за просрочку этой выплаты, компенсации морального вреда и судебного штрафа в размере половины от этой суммы, то есть иск может возрасти до 11,5–12,5 миллиона рублей, добавил юрист.

В "Аэрофлоте" на такие условия соглашаться не спешат. Позиция такова: авиакомпания не вводила тарифов, по которым были приобретены дешёвые билеты, цены образовались из-за сбоя. А также перевозчик заявил, что опирается на нормы Гражданского кодекса, которые "предполагают добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий" и не допускают применять гражданские права исключительно с целью навредить другому лицу, как и любые другие злоупотребления правом.

Карточка с коллективным иском уже есть на сайте суда, а потерпевшими по нему пока что были заявлены 54 человека.