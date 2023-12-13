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Замглавы Росавиации Бахарев снят с должности

13 декабря, 15:11
<p>Заместитель главы Росавиации Георгий Бахарев. Обложка © <a href="https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8256" target="_blank" rel="noopener noreferrer">favt.gov.ru</a></p>

Заместитель главы Росавиации Георгий Бахарев. Обложка © favt.gov.ru

Заместитель главы Росавиации Георгий Бахарев, курировавший вопросы транспортной безопасности, снят с должности. Как сообщает SHOT, соответствующее постановление было подписано 12 декабря.

По данным телеграм-канала, к работе Бахарева возникли вопросы из-за "некоторых нарушений". Он занимал пост замглавы Росавиации с 2020 года, до этого был заместителем генерального директора авиакомпании "Россия".

Арестованного бизнес-коуча Шабутдинова уволили из созданной им компании

Арестованного бизнес-коуча Шабутдинова уволили из созданной им компании

А в сентябре от должности руководителя Росавиации освободили Александра Нерадько, который возглавлял ведомство с 2009 года. На его место был назначен Дмитрий Ядров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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