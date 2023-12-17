После нас — тишина: Отмечаем День ракетных войск стратегического назначения В декабре в России чествуют военных, служащих в Ракетных войсках стратегического назначения. Этот род войск считается основным компонентом ядерных сил, призванным поддерживать ядерный паритет. О том, что за праздник День РВСН, рассказываем сегодня нашим читателям. 16 декабря, 21:01 РВСН — это важнейший компонент Стратегических ядерных сил России. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) являются самостоятельным родом войск в составе Вооружённых сил Российской Федерации и основой её стратегических ядерных сил. Их задача — обеспечивать ядерное сдерживание и в случае нападения наносить массированные, групповые или одиночные ракетно-ядерные удары по стратегическим объектам противника, которые расположены на разных стратегических воздушно-космических направлениях и представляют собой ключевые элементы его военного и военно-экономического потенциала.

РВСН находятся в готовности к боевому применению в любое время, а их основное оружие — это все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками. В наши дни они включают современные ракетные комплексы четвёртого и пятого поколений.

Ролик ко Дню Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Видео © YouTube / Минобороны России

В состав РВСН входят три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре — с шахтными пусковыми установками и восемь — с мобильными ракетными комплексами. Кроме того, стратегические войска включают в себя космодромы, полигоны, отдельную научно-исследовательскую станцию, научно-исследовательский институт, высшие военно-учебные заведения, учебные центры по подготовке младших специалистов и школу техников, арсеналы, ремонтные заводы, центральные базы.

Основные направления развития РВСН в ближайшем будущем — это сохранение боевой готовности действующей группировки войск, увеличение сроков службы ракетных комплексов, а также совершенствование системы боевого управления войсками и оружием, расширение доли мобильных ракетных комплексов, которые могут противостоять современным и будущим системам ПВО.

Когда отмечают День Ракетных войск стратегического назначения

День РВСН отмечается каждый год 17 декабря. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1959 году в Советском Союзе появился новый вид войск — Ракетные войска стратегического назначения. Праздник был учреждён в 1995 году президентским указом. Правда, в 2006 году другим указом праздник заменили на соответсвующую памятную дату. Это было связано с тем, что с июня 2001 года РВСН были преобразованы из вида вооружённых сил в два рода войск: Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска.

Традиции праздника

Несмотря на некоторое понижение статуса, День РВСН остаётся значимым торжеством защитников ядерного паритета. Об этом говорит, в частности, ежегодный торжественный приём в Кремле, который проводится 17 декабря в честь военнослужащих РВСН. В воинских частях проходят торжественные построения, на которых отличившимся военным присваиваются очередные воинские звания, вручаются награды.

Традицией стало богослужение в войсковых храмах в честь иконы святого преподобного Илии Муромца. Этот святой, который всегда защищал Русскую землю, считается покровителем РВСН и пограничных войск.

Гимн РВСН "После нас тишина". Авторы слов: Лик Д.С., Чмутин Ю.П.; автор музыки и исполнитель: Карачевцев К.В.; саунд-продюсер и аранжировщик: Курбоналиев Ф.Б. Видео © YouTube / Дмитрий Лик

Интересные факты о РВСН

РВСН — войска, которые никогда не применялись в боевой обстановке. Однако они являются сдерживающим фактором от возможной агрессии вероятного противника и значимым аргументом при решении проблемных вопросов военно-политического характера. Согласно ядерной доктрине РФ, наша страна вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию Российской Федерации и (или) её союзников, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Первой ракетой, принятой на вооружение СССР, была А-4, собранная из отдельных деталей немецкой ракеты Фау-2 (V-2). Конструкция последней легла в основу ракеты Р-1, разработанной в конструкторском бюро С.П. Королёва и принятой на вооружение в 1951 году. Дальность её действия была до 270 километров. СССР смог достичь примерного ядерного паритета с США в области стратегических вооружений к середине 1970-х годов. После развала Советского Союза в 1991 году ракетные части и соединения остались только на территории Российской Федерации. Части, размещавшиеся до этого на территориях бывших союзных республик, были ликвидированы.

Авторы Андрей Соколов