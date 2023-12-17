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После нас — тишина: Отмечаем День ракетных войск стратегического назначения

В декабре в России чествуют военных, служащих в Ракетных войсках стратегического назначения. Этот род войск считается основным компонентом ядерных сил, призванным поддерживать ядерный паритет. О том, что за праздник День РВСН, рассказываем сегодня нашим читателям.

16 декабря, 21:01
<p>РВСН — это важнейший компонент Стратегических ядерных сил России. Фото © <a href="https://mil.ru/100GUK/news/more.htm?id=12407933@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Минобороны РФ</a></p>

РВСН — это важнейший компонент Стратегических ядерных сил России. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) являются самостоятельным родом войск в составе Вооружённых сил Российской Федерации и основой её стратегических ядерных сил. Их задача — обеспечивать ядерное сдерживание и в случае нападения наносить массированные, групповые или одиночные ракетно-ядерные удары по стратегическим объектам противника, которые расположены на разных стратегических воздушно-космических направлениях и представляют собой ключевые элементы его военного и военно-экономического потенциала.

РВСН находятся в готовности к боевому применению в любое время, а их основное оружие — это все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками. В наши дни они включают современные ракетные комплексы четвёртого и пятого поколений.

Ролик ко Дню Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Видео © YouTube / Минобороны России

В состав РВСН входят три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре — с шахтными пусковыми установками и восемь — с мобильными ракетными комплексами. Кроме того, стратегические войска включают в себя космодромы, полигоны, отдельную научно-исследовательскую станцию, научно-исследовательский институт, высшие военно-учебные заведения, учебные центры по подготовке младших специалистов и школу техников, арсеналы, ремонтные заводы, центральные базы.

Основные направления развития РВСН в ближайшем будущем — это сохранение боевой готовности действующей группировки войск, увеличение сроков службы ракетных комплексов, а также совершенствование системы боевого управления войсками и оружием, расширение доли мобильных ракетных комплексов, которые могут противостоять современным и будущим системам ПВО.

Шойгу проверил дежурство полка РВСН, перевооружённого на "Ярсы"

Шойгу проверил дежурство полка РВСН, перевооружённого на "Ярсы"

Когда отмечают День Ракетных войск стратегического назначения

День РВСН отмечается каждый год 17 декабря. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1959 году в Советском Союзе появился новый вид войск — Ракетные войска стратегического назначения. Праздник был учреждён в 1995 году президентским указом. Правда, в 2006 году другим указом праздник заменили на соответсвующую памятную дату. Это было связано с тем, что с июня 2001 года РВСН были преобразованы из вида вооружённых сил в два рода войск: Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска.

Денис Майданов ко Дню РВСН представил клип на песню "Сарматушка"

Денис Майданов ко Дню РВСН представил клип на песню "Сарматушка"

Традиции праздника

Несмотря на некоторое понижение статуса, День РВСН остаётся значимым торжеством защитников ядерного паритета. Об этом говорит, в частности, ежегодный торжественный приём в Кремле, который проводится 17 декабря в честь военнослужащих РВСН. В воинских частях проходят торжественные построения, на которых отличившимся военным присваиваются очередные воинские звания, вручаются награды.

Традицией стало богослужение в войсковых храмах в честь иконы святого преподобного Илии Муромца. Этот святой, который всегда защищал Русскую землю, считается покровителем РВСН и пограничных войск.

Гимн РВСН "После нас тишина". Авторы слов: Лик Д.С., Чмутин Ю.П.; автор музыки и исполнитель: Карачевцев К.В.; саунд-продюсер и аранжировщик: Курбоналиев Ф.Б. Видео © YouTube / Дмитрий Лик

Интересные факты о РВСН

  1. РВСН — войска, которые никогда не применялись в боевой обстановке. Однако они являются сдерживающим фактором от возможной агрессии вероятного противника и значимым аргументом при решении проблемных вопросов военно-политического характера.
  2. Согласно ядерной доктрине РФ, наша страна вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию Российской Федерации и (или) её союзников, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
  3. Первой ракетой, принятой на вооружение СССР, была А-4, собранная из отдельных деталей немецкой ракеты Фау-2 (V-2). Конструкция последней легла в основу ракеты Р-1, разработанной в конструкторском бюро С.П. Королёва и принятой на вооружение в 1951 году. Дальность её действия была до 270 километров.
  4. СССР смог достичь примерного ядерного паритета с США в области стратегических вооружений к середине 1970-х годов.
  5. После развала Советского Союза в 1991 году ракетные части и соединения остались только на территории Российской Федерации. Части, размещавшиеся до этого на территориях бывших союзных республик, были ликвидированы.
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Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов

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