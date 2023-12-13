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Дед Мороз из Великого Устюга навестил тысячи россиян в Италии и Франции

Российский Дед Мороз посетил Италию и Францию, где встретился с 3,5 тыс. россиян

13 декабря, 16:25
<p>Дед Мороз посетил Италию и Францию. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Дед Мороз посетил Италию и Францию. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский Дед Мороз из Великого Устюга отправился в Италию и Францию, где поздравил с наступающими праздниками около 3,5 тысячи россиян, проживающих за границей. Об этом рассказала пресс-служба врио губернатора Вологодской области.

Дед Мороз в Доме ассоциаций города Сен-Жермен-ан-Ле. Фото © VK / Российский Дед Мороз

Дед Мороз в Доме ассоциаций города Сен-Жермен-ан-Ле. Фото © VK / Российский Дед Мороз

"Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области посетил Италию и Францию. Это часть новогоднего тура за рубеж, который продлится до 23 декабря", отмечается в заявлении.

Волшебник зажёг новогодние ёлки в русских домах, посетил больницы и реабилитационные центры, а также пообщался со школьниками, которые изучают русский язык. Также иностранцы смогли увидеть спектакли по мотивам русских сказок. Новогоднее турне Деда Мороза прошло под патронажем властей Вологодской области с целью расширить гуманитарное партнёрство, инициативу поддержали в МИД РФ.

Дед Мороз призвал не просить на Новый год живую лошадь и настоящих друзей

Дед Мороз призвал не просить на Новый год живую лошадь и настоящих друзей

Ранее сообщалось, что старт зиме в первый день декабря дали на выставке "Россия" на ВДНХ. Церемонию провели 18 Дедов Морозов со всей страны, отпраздновав свои дни рождения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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