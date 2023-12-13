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В Челябинской области зафиксирован рост заболеваемости коклюшем в 6 раз

13 декабря, 16:41
<p>В Челябинской области зафиксирован шестикратный рост заболеваемости коклюшем. Обложка © Shutterstock</p>

В Челябинской области зафиксирован шестикратный рост заболеваемости коклюшем. Обложка © Shutterstock

В Челябинской области произошло увеличение числа случаев заболеваемости коклюшем в шесть раз за последние 11 месяцев. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора.

"За 11 месяцев, по данным формы государственного статистического наблюдения, зарегистрировано 40,36 на 100 тысяч населения случаев коклюша, что выше среднемноголетнего уровня в шесть раз", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в регионе болезнь периодически напоминает о себе каждые четыре года и сейчас случился очередной её всплеск. В самом Челябинске сейчас зафиксировано 68% всех случаев инфицирования по области.

Россиянам обрисовали ситуацию с коклюшем в стране

Россиянам обрисовали ситуацию с коклюшем в стране

Ранее Лайф писал, что одной из активных болезней в этом году стал коклюш и единственным надёжным способом защититься от него является вакцинация. Этой инфекцией чаще всего болеют непривитые дети и подростки, но бывают случаи, когда заразу подхватывают и взрослые.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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