Корнелюк потрясён нелепой и чудовищной смертью автора "Бандитского Петербурга" Корнелюк назвал "самолётом на взлёте" скончавшегося сценариста Константинова 13 декабря, 17:03 Журналист, писатель Андрей Константинов. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Российский композитор Игорь Корнелюк признался, что не знал о тяжёлой болезни сценариста, журналиста Андрея Константинова, трагическая новость о его смерти стала для музыканта шоком. Об этом музыкант рассказал телеканалу "360".

"Я пребываю в шоке, просто в шоке. Я в какой-то прострации, я не могу собрать мысли в кучу, потому что это как гром среди ясного неба. О том, что Андрей именно так тяжело болел, я узнал только сегодня", — поделился он.

По его словам, Константинов не любил жаловаться на проблемы со здоровьем, поэтому мало кто знал о его плохом состоянии. Он был и гуманитарием, и военным, для которого офицерская честь — не пустые слова, заметил Корнелюк. Музыкант запомнил коллегу удивительным человеком, настоящим мужчиной, большим патриотом России с сильным русским характером.

В полной мере талант Константинова раскрылся, когда он начал много и плодотворно писать, подолгу "оставаясь наедине с ручкой и бумагой". Также музыкант отметил его искромётное чувство юмора и умение посмеяться даже над собой. Смерть Константинова композитор счёл преждевременной и нелепой. "Он, как самолёт на взлёте, он ещё так много мог сделать", — резюмировал Корнелюк.

Напомним, в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни скончался журналист, писатель и сценарист Андрей Константинов. Он известен как основатель Агентства журналистских расследований, газеты "Фонтанка", интернет-издания 47news и как автор "Бандитского Петербурга". Константинов последний год тяжело болел.

Авторы Татьяна Миссуми