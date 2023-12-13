Швейцарии расписали каскад последствий в случае поставок оружия ВСУ

Если Швейцария примет решение отправить вооружение на Украину, ей придётся иметь дело со значительными экономическими последствиями, которые приведут к потере геоэкономического статуса страны. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил посол России в этом европейском государстве Сергей Гармонин.

"Такое решение будет иметь целый каскад последствий: страны мирового большинства перестанут воспринимать Швейцарию как честного брокера, причём не только в вопросе "добрых услуг" посредника, но и как надёжное место хранения финансовых активов", — объяснил дипломат.

Самым серьёзным последствием станет утрата Швейцарией геоэкономического положения, после которого финансовая система страны получит мощнейший удар из-за оттока средств, оставаясь при этом вне евроатлантических структур. А этот путь для Берна заведомо невыгоден, объяснил посол.

При этом дипломат отметил, что, в понимании России, от своего нейтралитета Швейцария давно отказалась, заняв очевидно проукраинскую позицию и присоединившись к 11 пакетам антироссийских санкций ЕС. Однако в Берне не прекращают попыток найти обходные пути, с помощью которых можно будет спасти свою репутацию в вопросах реэкспорта. Вот только эти попытки окажутся бессмысленны, если будут осуществлены прямые поставки оружия Киеву, которые окончательно поставят крест на нейтралитете конфедерации в глазах мирового сообщества.