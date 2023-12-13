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13 декабря, 17:40

ЕК разморозила €10 млрд для Венгрии сразу после выполнения ультиматума по Украине

ЕК разблокировала замороженную выплату в 10 миллиардов евро для Венгрии

Еврокомиссия (ЕК) согласилась перевести Венгрии 10,2 млрд евро по линии европейского фонда, предназначенного для развития депрессивных территорий ЕС, которые, по официальной версии, были заморожены в связи с требованиями Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией.

"Еврокомиссия приняла два решения в отношении Венгрии. Они означают, что финансирование по линии политики сплочённости ЕС более не блокировано, и, таким образом, Венгрия может начать получать выплаты в объёме примерно в €10,2 млрд", — говорится в заявлении ЕК.

Решение было принято сразу после заявления советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана о готовности пойти навстречу и снять вето, наложенное на предложение ЕС о выделении Украине 50 миллиардов долларов в течение четырёх лет. При этом представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе отказался признать, что условием разблокировки транша является согласие Будапешта поддержать программу бюджетной помощи Киеву на саммите ЕС 14–15 декабря. Мамер утверждал, что задержка в переводе средств Венгрии якобы связана исключительно с "юридической процедурой ЕС".

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Юрий Лысенко
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