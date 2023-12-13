ЕК разморозила €10 млрд для Венгрии сразу после выполнения ультиматума по Украине

Еврокомиссия (ЕК) согласилась перевести Венгрии 10,2 млрд евро по линии европейского фонда, предназначенного для развития депрессивных территорий ЕС, которые, по официальной версии, были заморожены в связи с требованиями Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией.

"Еврокомиссия приняла два решения в отношении Венгрии. Они означают, что финансирование по линии политики сплочённости ЕС более не блокировано, и, таким образом, Венгрия может начать получать выплаты в объёме примерно в €10,2 млрд", — говорится в заявлении ЕК.