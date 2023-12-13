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13 декабря, 18:24

"Ведёте себя по-фашистски": В парламенте Болгарии разразился скандал из-за помощи Украине

БНР: Болгарские депутаты обозвали друг друга фашистами из-за помощи Украине

Обсуждение гарантийного соглашения с ЕС о выделении Украине очередного пакета финансовой помощи в парламенте Болгарии завершилось руганью и оскорблениями. Недовольная документом оппозиция назвала сторонников власти фашистами, получив в ответ не менее грубую характеристику.

Участие в отчаянном споре приняли лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов и замспикера парламента Росица Кирова. Также сторону последней занял сопредседатель фракции ПП-ДБ Атанас Атанасов.

"На счету Украины уже миллиарды, которые мы передали. И в то же время болгарские младенцы должны быть спасены на наши стотинки [болгарские монеты. — Прим. Лайфа]. Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму", — цитирует Костадинова Болгарское национальное радио.

В ответ Атанасов заявил, якобы оппозиция сама ведёт себя "по-фашистски". Замспикера Народного собрания в свою очередь призвала лидера "Возрождения" к порядку.

Названа самая несчастная страна Евросоюза

Названа самая несчастная страна Евросоюза

Подобные случаи в парламенте Болгарии — не редкость. Недавно дискуссии о передаче Киеву списанных бронетранспортёров едва не переросли в драку между депутатами.

Обложка ©

Getty Images / Rainer Jensen / picture alliance

Илья Пушкарев
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