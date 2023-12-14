В Нижнем Новгороде задержан директор кафе, ударивший посетительницу

В Нижнем Новгороде задержали директора одного из кафе на улице Пискунова, ударившего посетительницу заведения в лицо. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

В Нижнем Новгороде директор кафе ударил посетительницу. Видео © Telegram / Поздняков 3.0

В полицию поступило заявление о нанесении телесных повреждений от 27-летней местной жительницы. Судя по кадрам, распоясавшийся 43-летний директор кафе ударил девушку с такой силой, что она упала на пол без сознания. После этого он стал угрожать другой посетительнице.

Пострадавшая отправлена на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени вреда здоровью. Против агрессора возбуждено уголовное дело. Сообщается, что это гражданин России, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчине может грозить до трёх лет тюрьмы.