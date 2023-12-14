Разочарует в будущем: Девушек предостерегли от траты времени на "пополамщиков"
Психолог Легконогих: Не нужно платить за всё поровну с мужчиной
Если девушка в начале отношений соглашается платить за всё поровну с мужчиной, вряд ли впоследствии он захочет изменить ситуацию и начать заботиться о ней и их общем ребёнке. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала психолог Натали Легконогих.
"Пополамщик" не будет обеспечивать совместных детей, ведь он привык заботиться только о себе. А те девушки, которые на это соглашаются, скорее всего, травмированы ещё с детства, потому что подсознательно думают, что недостойны настоящей заботы", — объяснила она.
Природа устроила так, что мужчина — это защитник и добытчик. Поэтому не стоит тратить время на создание отношений с тем, кто не стремится помогать и оберегать, резюмировала специалист.
А ранее самый народный психолог страны Михаил Лабковский перечислил шесть главных признаков "настоящего мужчины". В частности, такой человек рассчитывает только на себя и руководствуется здравым смыслом.